Verplichte opname in psychiatrisch ziekenhuis voor Arnhemse bomgordelman

15:36 ARNHEM - In een woning aan de Van Galenstraat in de Arnhemse wijk Presikhaaf is woensdagochtend een lichaam aangetroffen door politie. Agenten gingen de woning binnen na een melding dat de bewoner al tijden niet gezien was.