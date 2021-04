Verrassingspakket en e-book helpen biebs door de coronatijd: ‘Soms stop ik er iets in wat ik zelf mooi vind’

Wie cultureel centrum Rozet in Arnhem binnenloopt, kan er niet omheen kijken: tientallen witte tasjes. Het zijn de verrassingspakketten van de bibliotheek.



Even verderop staan losse boeken klaar voor mensen die specifieke titels hebben gereserveerd. Geregeld komt er iemand langs om boeken te halen bij de afhaalbieb, hoewel het duidelijk minder druk is dan voor de coronacrisis.



Een van hen is Lia Bakker (70). Ze is blij met de afhaalbieb. ,,Ik zou het een 10+ geven, zes sterren.’’



Van haar mag de service ook na corona blijven. ,,Ik klik thuis een paar boeken aan die ik wil lezen en een paar dagen later kan ik het al halen. Ideaal.’’