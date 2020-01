Verslaafde man wil zichzelf doodrijden: ‘Pa en ma, ik kom eraan!’

Hij erkende dat hij in juni vorig jaar gevaarlijk had gereden. Hij raakte daarbij een andere auto en kwam uiteindelijk tegen een boom tot stilstand.



Het ging niet goed met hem. Zijn ouders waren vlak na elkaar overleden. ,,Dat heeft hij niet goed verwerkt”, aldus zijn advocaat die hem al twintig jaar bijstaat.



Hij verzette zich niet tegen de eis van de officier van justitie dat er een isd moet komen, een plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders gedurende twee jaar. Daders die vaak met justitie in aanraking komen, kunnen daar een behandeling krijgen. Werken ze niet mee, dan zijn ze in ieder geval twee jaar van de straat.