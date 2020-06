Verslagenheid bij personeel zorgcentrum Waalstaete in Arnhem na overlijden collega (63) aan corona

ARNHEM - De verslagenheid onder het personeel van zorgcentrum Waalstaete in Arnhem over het overlijden van een 63-jarige medewerkster die met corona besmet was, is groot. ,,We zijn er allemaal kapot van. Wat wij doormaken is verschrikkelijk.’’

De overleden verzorgende, afkomstig uit Velp, heeft een lange staat van dienst bij Waalstaete en staat bekend als een ‘lieve, kundige en betrokken medewerkster’. Ze is enkele weken geleden besmet geraakt met het coronavirus. Ze is vorige week (11 juni) overleden. Donderdag is de afscheidsplechtigheid.



Het Arnhems woonzorgcentrum (144 cliënten) is zwaar getroffen door de coronacrisis. Liefst 37 medewerkers en 27 bewoners van Waalstaete zijn in de afgelopen maanden met corona besmet geraakt. Vijf bewoners en één personeelslid zijn inmiddels aan corona overleden.

Quote Het raakt je in het hart. Medewerkster Waalstaete

Deze situatie heeft, aldus een personeelslid, een grote impact op de 250 medewerkers van het woonzorgcentrum in Arnhem. ,,Dat raakt ons heel erg. We zijn er ook onderste boven van. De berichtgeving in de pers maakt het alleen maar erger. En dat is pijnlijk. Het raakt je recht in het hart’’, aldus een zorgverleenster, die bezig is met de medicijnronde.

Brief naar media

Ze staat ook volledig achter de brief die namens de medewerkers naar verschillende media is gestuurd, waarin personeelsleden van Waalstaete hun onvrede over enkele publicaties kenbaar maken.

,,Met verbazing, ongeloof en onbegrip lezen wij de artikelen over Waalstaete. We begrijpen niet waarom wij als medewerkers van Waalstaete op deze negatieve wijze worden neergezet. We hebben de afgelopen tijd heel hard gewerkt en gezorgd om iedere bewoner een fijne dag te bezorgen. De wijze waarop over ons wordt gesproken in de media verdienen wij niet.’’



,,Weken geleden waren wij nog de helden van de zorg, er werd geklapt en gezongen en werden wij gewaardeerd door familie en bewoners. We hebben genoten van deze vorm van ondersteuning de vele berichten en zeker de vele complimenten van familieleden over onze zorg en dienstverlening waren fijn.



Communicatie is voor ons erg belangrijk en we hebben alles ingezet om zowel bewoners als familieleden optimaal op de hoogte te houden en een open dialoog met hen te voeren.’’

‘Negatieve berichtgeving raakt ons diep’