Versoepeling of niet? De kroegbaas, kapster, juf en fysiotherapeut wachten in spanning

,,Ik wil heel graag weer aan de slag. Ik mis het contact met klanten enorm. We willen ons graag aan alle veiligheidsmaatregelen houden, ruimte tussen de klanten, plexiglas voor de balie, beschermende kleding, maar ik denk niet dat we dat meteen voor elkaar hebben.”



,,We hebben een ruime zaak, met maar weinig stoelen. Dus afstand houden tussen klanten gaat wel lukken, maar je werkt nog steeds direct achter een klant.



,,Ik zeg al een paar weken: ik richt me op 1 juni. Maar natuurlijk: ik hoop van harte dat het eerder kan zijn. Tot die tijd bezorgen we haarproducten bij de mensen thuis. Je merkt dat mensen dat toch graag willen. Wat ik verwarrend vind was dat we die producten zelf niet mogen verkopen in de salon zelf. De mensen thuis zitten duidelijk met de handen in het haar. Al na een week wilden mensen met de schaar aan de slag. Maar ik vrees dat ze nog langer geduld moeten hebben.’’