Verstekelingen uit Irak betrapt in vrachtwagen in Arnhem

Gealarmeerde agenten hebben de drie vreemdelingen opgepakt en verhoord. Hun exacte leeftijden zijn niet duidelijk. Uit het verhoor van de drie bleek dat zij hoopten in Engeland uit te komen. ,,Maar daarvoor zaten ze in de verkeerde vrachtwagen, want deze was helemaal niet op weg naar Engeland’’, zegt politiewoordvoerder Simen Klok.

Klok kan niet zeggen vanuit welk land de truck is vertrokken richting Arnhem. Evenmin bekend is waar de verstekelingen in de trailer zijn gekropen. Daardoor is onduidelijk hoe lang de drie in de laadbak hebben gezeten voordat zij werden ontdekt in Arnhem.