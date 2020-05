Vervoersbedrijven in financiële nood; snel uitsluitsel over verplichte mondkapjes in trein en bus

Bijzondere ontmoetin­gen: overlevers van de oorlog ontmoeten de vluchtelin­gen van nu

5 mei ARNHEM - Haar allereerste Bevrijdingsdag in Nederland, jaren geleden, vulde de Arnhemse fotografe Negin Zendegani niet echt met blijdschap maar vooral met herinneringen aan haar eigen vlucht uit haar thuisland Iran. Het bracht haar op het idee voor haar fotoproject 'Vertel me alles’, waarin ze vluchtelingen van nu samen bracht met hen die in de Tweede Wereldoorlog ook huis en haard moesten verlaten. ,,Er is helaas niks veranderd.”