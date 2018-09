'Vervolging Arnhemse pedoverdachte kan wel'

De pedoverdachte werd begin dit jaar aangehouden na een uitzending van 'Undercover in Nederland'. In het tv-programma liet journalist Alberto Stegeman zien hoe de volwassen man via het sociaal medium Instagram een seksafspraak dacht te maken met de 10-jarige Charissa in Haarlem. In werkelijkheid was hij aan het chatten met Stegeman.

Geen contact

Volledig scherm Alberto Stegeman, vermomd in het programma als de vader van Charissa. © SBS Omdat er geen contact is geweest tussen de Arnhemmer en het jonge meisje zelf, is er wettelijk gezien geen basis om de man te kunnen vervolgen voor grooming, digitaal kinderlokken. Het Openbaar Ministerie Noord-Holland bevestigt uitspraken hierover van de advocaat van de Arnhemmer zaterdag op de website van de Gelderlander. Lezers reageerden verontwaardigd.



,,Ik begrijp die gevoelens heel goed’’, zegt een woordvoerster van het Openbaar Ministerie in Haarlem. ,,Maar dat de man dacht te chatten met een 10-jarig meisje is niet voldoende. Gedachten zijn niet strafbaar. We hebben hier intern uitgebreid over gesproken. Er moet volgens de wet echt contact zijn geweest.’’

Poging ook strafbaar

De Nijmeegse hoogleraar strafrecht Henny Sackers is het daar niet mee eens. ,,Omdat de verdachte in de veronderstelling was met een 10-jarig meisje contact te hebben, zou je dit als poging kunnen zien om een kind te verleiden. Dat is ook strafbaar’’, vertelt hij desgevraagd. Hij verwijst naar een uitspraak van de Hoge Raad uit 2017 waarin een poging tot digitaal kinderlokken strafbaar is gesteld. Hierop staat een maximum celstraf van twee jaar en acht maanden.

Kinderporno

Justitie gaat de man wel vervolgen voor het in bezit hebben van kinderporno. Over de omvang daarvan doet het OM nog geen uitspraken.