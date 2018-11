Vervuilde grond gebruikt voor woonwijken, afvalbedrijf Vink opnieuw onder vuur

BARNEVELD - Afvalbedrijf Vink heeft vervuilde grond gebruikt voor de bouw van twee nieuwe woonwijken in Barneveld. Dat meldt het onderzoeksprogramma Zembla . Die volgt de afvalverwerker uit Barneveld al een tijdje vanwege de verwerking van kunstgras. De gebruikte grond is vervuild met de giftige stoffen Styreen en het landbouwgif DDT. Door een herkeuring van de grond, tegen de regels, werd de grond op papier schoon.

Het zou blijken uit een onderzoeksrapport van de Gelderse Omgevingsdiensten dat al in de zomer van 2017 klaar was en in het bezit is van Zembla. De provincie Gelderland heeft daar tot nu toe niets mee gedaan, aldus het programma. In het onderzoeksprogramma wordt wat Vink doet door een deskundige gekenmerkt als valsheid in geschrifte.

Een deel van de grond is gebruikt voor de nieuwbouwwijk Eilanden-Oost en een deel aan de Van de Bogertlaan. De GGD onderzocht in opdracht van de gemeente de grond, en concludeerde dat deze ‘géén gezondheidsrisico’s oplevert voor de bewoners of gebruikers (bijvoorbeeld spelende kinderen) van de plekken waar de grond ligt’.



Van de overige grond is niet bekend waar die is gebruikt. Daarmee is niet duidelijk hoe groot de risico's zijn voor de volksgezondheid.

Brief

De gemeente Barneveld informeert bewoners van de in het onderzoek genoemde locaties door middel van een brief. Het college van Barneveld wil dat grond, die bijvoorbeeld voor het bouwrijp maken van woningbouwlocaties wordt gebruikt, beter wordt gecontroleerd. Het college heeft inmiddels besloten te laten onderzoeken hoe de controle op bouwgrond kan worden verbeterd, schrijft de gemeente in een persbericht.