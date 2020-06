Verwarde man die met hamer schedel van jongen insloeg op Arnhem CS wacht nog op opname in PBC

LIVE TWITTER Terreurpro­ces: ‘Eerst schieten ‘als crazy’ en bomvesten voor als politie komt’

12:31 Door te infiltreren in de groep Arnhemse terreurverdachten heeft de politie ‘een bloedbad voorkomen’, zo stelde het Openbaar Ministerie vanochtend in een van de grootste terreurprocessen van de afgelopen jaren. De zes mannen wilden een grote aanslag plegen en gingen ervan uit die zelf ook niet te overleven. Later vandaag volgen de strafeisen. Verslaggever Cyril Rosman is aanwezig en twittert live mee.