Verwarde man vreesde de moordzucht van zijn eigen familie en sloeg door

Mensen in Arnhem Jerry bouwde bruggen in Egypte en bezorgt nu post in Arnhem

18:25 ,,Even winkelen, kijken wat er in Arnhem te doen is”, vat Jerry Renjaan (75) samen waarom hij vandaag in de stad is. In 1951, na de onafhankelijkheid van Indonesië, kwam hij met zijn familie vanaf de Molukse Kei-eilanden naar Nederland.