Verwarde personen zorgen voor meer overlast tijdens coronacrisis, flink meer meldingen: Arnhem koploper

Arnhem koploper

Vooral in de gemeenten Arnhem, Nijmegen, Doetinchem, Culemborg, Winterswijk, Renkum en Berg en Dal bellen inwoners relatief vaak de politie om overlast door een verwarde man of vrouw te melden.



In die gemeenten krijgt de politie grofweg vijf meldingen per duizend inwoners in een half jaar. In absolute getallen is Arnhem koploper in de regio met 909 meldingen in de eerste helft van 2020. In diezelfde periode in 2019 waren dat er nog 865. Een stijging van 5,1 procent.

Nijmegen is met 841 meldingen tweede. De stijging ligt in de Waalstad echter veel hoger dan in Arnhem: 52 procent. Ook in Culemborg, Berg en Dal, Renkum en Winterswijk was er een forse stijging. In enkele gemeenten in Maas en Waal en Liemers daalde het aantal meldingen juist.

Wegvallen zorg

Dat blijkt uit een analyse door LocalFocus van politiecijfers. Het aantal meldingen dat de politie registreert over deze groep stijgt al jaren, maar vanaf de coronacrisis in maart is de trend in een stroomversnelling gekomen. In de eerste zes maanden van dit jaar is bijna 20 procent meer overlast van verwarde personen gemeld dan in het eerste halfjaar van 2019.