Vfonds draagt miljoenen bij aan herdenking 75 jaar vrijheid in Gelderland

Tussen september 2019 en mei 2020 is er in Gelderland een uitgebreid programma om de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog te herdenken. 75 jaar geleden was Gelderland negen maanden lang frontlinie. Met het programma Gelderland Herdenkt willen provincie en gemeenten één verhaal over oorlog, vrede en vrijheid neerzetten. Dat verhaal begint in september 2019 met operatie Market Garden en de Slag om Arnhem en eindigt in mei 2020 met de bevrijding.

Voor Gelderland Herdenkt is in totaal ongeveer 16 miljoen euro nodig. De provincie betaalt het grootste deel maar verder moeten ook gemeenten en andere partijen mee gaan betalen. Gedeputeerde Peter Drenth: ‘Ik vind het mooi dat het vfonds hier nu deel van uitmaakt. Gemeenten, regio’s en de provincie organiseren samen 9 maanden lang een programma om te herdenken wat hier 75 jaar geleden is gebeurd. Maar niet alleen herdenken, we vieren ook onze vrijheid. Jongeren spelen daarbij een grote rol. Het is belangrijk om te beseffen dat vrijheid geen vanzelfsprekendheid is, en dat willen we overdragen.’’

Vijf regio’s, drie grote evenementen