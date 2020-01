Videobeelden van dief die invalidenparkeerkaart steelt uit auto in Arnhem

‘Deze man heeft ingebroken in de auto van mijn opa en oma’, schrijft de eigenaar van de video. ‘Vijf minuten eerder is in de auto van mijn ouders proberen in te breken’. Het incident zou hebben plaatsgevonden in de Nijhoffstraat in de wijk Sint Marten.



Diefstal van gehandicaptenkaarten is al enige tijd een groot probleem in Arnhem. Vooral Arnhem-Zuid wordt geteisterd door dieven die het hebben gemunt op deze kaarten. In twee maanden tijd werden daar 17 gehandicaptenparkeerkaarten gestolen. In de meeste gevallen werd hierbij een ruit van een auto ingeslagen.



Eerder adviseerde de politie al de kaarten niet in het zicht te laten liggen en alleen onder de ruit te plaatsen als de auto ook daadwerkelijk op een invalidenplek geparkeerd staat. De diefstallen zouden hiernaast vaak ’s nachts plaatsvinden.



De inbraak in de Nijhoffstraat vond in ieder geval plaats op klaarlichte dag. Volgens de eigenaar sloeg de dief toe rond 16.56 uur. ‘Zulke gasten beseffen niet wat een gezeik dit oplevert volgens mij’, bijt het slachtoffer van zich af.