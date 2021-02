Vier Arnhemse restaurants serveren je een viergangendiner in de auto

Het is een initiatief van Landgoed Groot Warnsborn. De andere deelnemende restaurants zijn FortVier, Brasserie De Boerderij en De Steenen Tafel. ,,Nadat wij waren gevraagd ging het heel snel”, vertelt Sander Wind, mede-eigenaar van FortVier. Het idee is dat deelnemers bij elk van de vier horecagelegenheden een gang halen. ,,Bij elk restaurant word je netjes ontvangen, waarna je een plek op de parkeerplaats krijgt toegewezen. Vervolgens krijg je het eten uitgeserveerd in de auto”, legt Wind uit.

‘Niet direct winstgevend’

Wind is blij dat hij kan meedoen met de Foodrally. ,,Je wordt natuurlijk ontzettend beperkt door alle maatregelen, dus dan moet je heel erg out of the box denken.” Toch hoopt hij vooral dat de restaurants snel weer helemaal open mogen. ,,We zijn aan het overleven. Natuurlijk krijgen we hiermee weer wat binnen, maar met al het organiserende werk is het niet direct winstgevend.”



De Foodrally van zondag is uitverkocht. Alle honderd plekken waren binnen twee dagen gevuld. Vanwege het succes hebben de restaurants meteen een tweede datum gepland: 7 maart.