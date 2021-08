Vier auto's in brand gestoken in Arnhemse wijk Presikhaaf

Regenboog­vlag bij stadhuis Arnhem in kader Pride Week; ‘Vrijheid voor de liefde’

1 augustus ARNHEM - De gemeente Arnhem heeft vanmiddag in verband met de Pride Week aan een vlaggenmast voor het stadhuis de Regenboogvlag gehesen. In de Pride Week wordt met allerhande activiteiten het 25-jarige jubileum van de Gay Pride Parade in Amsterdam gevierd.