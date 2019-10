Vier gewonden bij een oefening op de Oranjekazerne in Schaarsbergen

Arnhem herdenkt vermoorde Palestina pioniers bij Huize Voorburg in Elden

16:22 ARNHEM - Joodse vluchtelingen uit Duitsland zochten voor de Tweede Wereldoorlog een goed heenkomen in Huize Voorburg aan de Drielsedijk in het dorpje Elden bij Arnhem. Op 3 oktober 1942 stonden de SS en de politie voor de deur. Van de 44 bewoners werden er 12 vermoord in de concentratiekampen van Hitler-Duitsland. Sinds donderdag staat er voor het huis aan de dijk een gedenksteen.