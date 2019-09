Viertal in Sonsbeekpark beroofd door man met mes

Signalement

De dader is een lichtgetinte man met een slank postuur en donkere ogen, aldus het signalement dat de politie woensdag heeft verspreid. De man is ongeveer 1.70 tot 1.80 meter lang. Hij droeg een gewatteerde roestbruine ‘tussenjas’ en had met iets zwarts de onderkant van zijn gezicht bedekt. Op zijn hoofd had hij een capuchon of pet.