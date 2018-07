Vieze buitenlandse diesel in Arnhem niet welkom, maar bekeuren is lastig

ARNHEM - Buitenlandse chauffeurs met dieselauto's die niet zijn toegestaan in de milieuzone in en rond het Arnhemse centrum gaan zeker niet vrijuit. Alleen het beboeten, dat is nog een lastige zaak. Dat gebeurt niet of nauwelijks, waardoor buitenlanders vrij spel hebben.

Waar Nederlanders die de regels van de milieuzone negeren automatisch op de bon worden geslingerd, gebeurt dat niet met chauffeurs van over de grens. Bij hen kan niet automatisch via camera’s het kenteken worden gecontroleerd of het voertuig wel aan de eisen voldoet.

Strengste milieuzone

Dat probleem met de handhaving is voor burgemeester en wethouders van Arnhem echter geen reden om te wachten met de uitbreiding van de milieuzone. De beperkingen gaan vanaf 1 januari 2019 ook gelden voor personenauto’s, waarmee Arnhem de strengste milieuzone krijgt van heel Nederland.

Als het aan de fractie van de PVV in de Arnhemse gemeenteraad ligt, wordt de invoering van de strengere regels in de milieuzone opgeschort tot het handhavingsprobleem is opgelost. PVV-fractievoorzitter Coen Verheij spreekt van ‘discriminatie van Nederlandse bestuurders’.

Controles

Het probleem met de handhaving wordt per 1 januari alleen maar groter omdat het verbod gaat gelden voor veel meer voertuigen. Daarom pleit Arnhem samen met zes andere gemeenten met een milieuzone, zoals Maastricht en Rotterdam, voor betere internationale regelgeving.