Vijf aanhoudingen in hennepkwekerij in Arnhemse Broek

COLUMN ‘Van nuilen komt huilen’

10:53 Vorige week verbleven mijn vriendin en ik een paar dagen in Rotterdam. Het toeval wilde dat een naar Rotterdam verhuisde Arnhemmer mij vanuit een tram had zien sjokken. Op een feest peilde hij zaterdag mijn mening over zijn nieuwe woonplaats: ,,En, wat vond je? Rotterdammers: mooie, echte mensen, toch? En veel minder toeristen dan in Amsterdam.”