Vijf Arnhemse ‘bankmedewerkers’ opgepakt die 8 ton zouden hebben buitgemaakt

Fraudeurs worden steeds slimmer: ‘Ze komen nu zelfs aan huis’

Criminelen vinden steeds weer nieuwe manieren om klanten van banken op te lichten. De banken worstelen nog met de juiste aanpak. Vorig jaar bedroeg de schade van fraude en oplichting bijna 50 miljoen euro. In 2019 was dat nog geen 17 miljoen euro. Vooral telefoonspoofing is sterk in opkomst.

11 april