Vijf jaar cel geëist voor gewelddadige overval op jong stel met baby in Arnhem

De aanklager in hoger beroep gelooft er ‘geen barst’ van. Voor haar staat vast dat de destijds in Helmond wonende man één van de daders is die binnen is geweest in de woning, zelfs in de slaapkamer van de baby.



Er liggen verklaringen tegen hem, zijn dna is aangetroffen op een tas die werd gevonden, zijn auto was betrokken en zijn telefoon werd in de buurt aangestraald. Wat haar betreft verandert er niets aan het vonnis van de rechtbank, die eerder al vijf jaar cel oplegde.