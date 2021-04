Vijf miljoen euro gestort voor testevenementen, maar voor wedstrijd Vitesse is paar honderd testen al te veel

Vanochtend maakte Vitesse bekend dat de bekerfinale zondag toch niet op groot scherm in stadion GelreDome in Arnhem te zien. Dat komt onder omdat de testcapaciteit rond het evenement beperkt is, meldt de club.

Hoe dat kan? De stichting Open Nederland meldt dat er lokaal een capaciteitsprobleem is. ,,Landelijk zijn er voldoende mogelijkheden om te testen, maar in het oosten en ook in het noorden is er wat tekort’’, vertelt een woordvoerder.

Die stichting, die losstaat van de overheid en wordt geleid door oud-topmilitair Tom Middendorp, heeft de opdracht van het rijk om de zogeheten testsamenleving te organiseren. Daartoe wordt deze maand met testevenementen gewerkt, zoals de vertoning van de bekerfinale, waarvoor bezoekers allemaal vooraf via de website testenvoortoegang.nl een afspraak moeten maken om te laten onderzoeken of ze het coronavirus bij zich dragen.

Recente brief

De stichting heeft daarvoor een budget van 700 miljoen euro, los van de sneltesten die ook door het ministerie worden vergoed. In totaal gaat het om 925 miljoen euro. ‘Tot nu toe is er aan de stichting 5 miljoen euro overgemaakt', schrijft minister Hugo de Jonge nu in zijn meest recente brief aan de Tweede Kamer. Vandaag komt hij met nadere uitleg over de bekostiging van de sneltesten, zoals die voor het Vitesse-evenement, na onder meer berichten van het platform voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money. Volgens Follow The Money is het niet duidelijk hoe er wordt toegezien op de uitgaven van de stichting.

De minister schrijft dat de stichting ‘non profit’ is en dus geen winstoogmerk heeft. Volgens zijn woordvoerder krijgen de mensen die er voor werken ‘slecht een bescheiden vergoeding’.

Snel van start

De coronatesten worden uitgevoerd door het commerciële bedrijf Lead Healthcare. Waarom niet ook andere testbedrijven de kans hebben gekregen voor de 200.000 bezoekers van alle proefevenementen samen de coronatesten te mogen doen? ,,Omdat we snel van start wilden gaan’’, stelt een woordvoerder van de minister. ,,We hebben gekeken naar welke partij kennis en kwaliteit kan bieden en een beschikt over een vrij uitgebreid netwerk aan testlocaties waar we mee van start kunnen.’’

Ook de capaciteit om te testen is in die afweging meegenomen. Dat het nu bij Vitesse al mis gaat terwijl in plaats van alle 3.000 nog maar enkele honderden toegangskaarten voor de bekerfinale verkocht waren, vindt de minister geen ramp. ,,De pilotfase is er juist voor bedoeld dit soort dingen uit te vinden.’’ Ook bijvoorbeeld of mensen ver willen reizen voor een test en überhaupt wel naar een evenement willen als ze zich vooraf moeten laten testen.

Tot komende vrijdag kunnen andere testbedrijven zich bij de stichting melden als ze in mei ook mee willen helpen aan het testen voor evenementen. Idee is dat er straks 400.000 van dat soort testen per dag gedaan kunnen worden, in plaats van de 10.000 nu.

Niet op de hoogte

De Jonge stelt overigens in zijn Kamerbrief het te betreuren dat niet alle organisatoren van testevenementen op de hoogte waren dat ze op de lijst met pilots stonden. Dat was bijvoorbeeld het geval bij zwembad Marveld in Groenlo. De Jonge hierover: ‘De selectie van pilots is tot stand gekomen na overleg tussen de betrokken ministeries en de verschillende brancheorganisaties. Een aantal pilots zijn per abuis opgenomen op de definitieve lijst zonder bevestiging. Dit heeft deze betreffende organisatoren verrast, doordat zij hier niet van op de hoogte waren. Uiteraard betreurt het kabinet dat dit is gebeurd.’