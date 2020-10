Vijf pedojagers opgepakt in Park Sonsbeek in Arnhem

Nu al een record aantal autobran­den in Arnhem, politie verguld met vijf aanhoudin­gen

16 oktober ARNHEM - Voor de 68e keer in 2020 ging er een auto in vlammen op. Een Volkswagen Polo raakte donderdagmorgen om half drie in de Schimmelpenninckstraat total loss. Daarmee zijn dit jaar nu al bijna drie keer meer auto's in brand gestoken dan in het hele vorige jaar.