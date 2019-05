Vijf redenen waarom het Songfestival in Arnhem zeker kans maakt

ARNHEM - Amsterdam, Leeuwarden, Maastricht en zelfs Zeeland; zo’n beetje iedere stad en provincie in Nederland wil graag het Songfestival binnen hengelen. Ook Arnhem mengt zich in de strijd .

En terecht, want ondanks de grote concurrentie heeft Arnhem wel degelijk kans. Vijf redenen waarom het liedjesspektakel naar onze provincie moet komen.

1. Niet in de Randstad

Laten we voor een keer eens buiten de Randstad kijken. Weer Amsterdam of Rotterdam ligt zo voor de hand. In Amsterdam willen ze ook geen nieuwe toeristen meer. De stad wordt gek van de hordes dagjesmensen en probeert juist bewust buitenlandse gasten door te sluizen naar de rest van het land. Hier zijn ze welkom.

2. Uitstekend bereikbaar

Wij klagen wel vaak over files op de A12 en de A50 maar relatief is Arnhem goed bereikbaar. Het festijn wordt niet in de Randstad gehouden, maar het is wel fijn als mensen vanuit de Randstad makkelijk kunnen komen. Er lopen snelwegen naar alle windstreken, er is een goede treinverbinding en vliegvelden als Düsseldorf en Schiphol liggen eigenlijk nog dichtbij.

Je bent veel eerder in Arnhem dan in een buitengebied als Friesland of Limburg. Ook vanuit Duitsland is Arnhem goed bereikbaar. Met de trolleybus die tussen het station en GelreDome rijdt, kan het zelfs het meest duurzame Songfestival aller tijden worden.

3. Gelredome

Volledig scherm Duncan na zijn overwinning © AFP Buiten de Randstad zijn maar weinig locaties met de capaciteit van GelreDome. Wereldsterren als Springsteen, de Rolling Stones en Madonna traden al op in Arnhem. En eerlijk is eerlijk,Madonna klonk beter in Arnhem dan in Tel Aviv.



Als Gelredome goed genoeg is voor Mick Jagger dan is het ook goed genoeg voor de opvolger van Duncan. Toch? De parkeerplaats is ook nog eens groot genoeg voor extra voorzieningen zoals een perscentrum waar ruimte moet zijn voor zeker 2500 journalisten, radioreporters en cameramensen.

4. Geld als water

Het geweeklaag over de torenhoge kosten van het organiseren van het Songfestival is al volop begonnen. Premier Rutte wil er geen cent voor uittrekken. Dat is voor Arnhem geen enkel probleem. Wij hebben namelijk de Provincie Gelderland.

In het provinciehuis in Arnhem klotst het geld tegen de plinten op. Gedeputeerde Jan Markink haalde eerder de Giro naar Gelderland en kijkt nu al verlekkerd naar weer een topevenement in zijn regio. Als Gelderland bijspringt zijn de kosten geen enkel probleem.

5. Bedden genoeg

Tienduizenden mensen moeten worden ondergebracht in de omgeving van het festival. Een probleem? Niet in Arnhem in combinatie met Nijmegen. Madonna sliep tijdens haar wereldtour al in Hotel Bilderberg in Oosterbeek. Een uitstekende plek voor de artiesten, de vedettes van het songfestival.