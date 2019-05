Vijf soldaten Oranjekazerne moeten zich voor rechter verantwoorden vanwege ‘militaire aanranding’

Celstraf­fen voor Arnhemse leden van motorclub No Surrender voor geweldda­dig afpersen kapper

14:07 ARNHEM/ HELLEVOETSLUIS - Voormalig chapter-president van motorclub No Surrender, Guilio B. (43) uit Arnhem, is door de rechter in Rotterdam donderdag veroordeeld tot 3 jaar cel voor een poging een Hellevoetse kapper af te persen.