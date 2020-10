Vijfde autobrand in een week tijd in Arnhem, brandweer voorkomt overslag naar woning

Vijfde autobrand in week tijd

Arnhem lijkt de strijd met de autobranden maar niet te kunnen winnen. Bewoners van de Gelderse hoofdstad zijn om er om de haverklap de dupe van. De brand op de Schimmelpenninckstraat is alweer de vijfde in zeven dagen tijd.



In de nacht van donderdag op vrijdag staken onbekenden een Porsche Cayenne in de wijk Malburgen in brand. De volgende nacht was het raak in de wijk Geitenkamp, aan de Dr. Bosstraat.



In de nacht van zaterdag op zondag was het de beurt aan een auto die geparkeerd stond aan de Van Speykstraat in Presikhaaf. Woensdagavond was er op de Kadestraat ook sprake van brandstichting bij een auto. Passanten ontdekten dit, waardoor erger werd voorkomen.