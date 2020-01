Villamoord-dader legde valse bekentenis af: ‘Ik was bang’

In 1998 werd een 63-jarige vrouw in haar woning aan de Apeldoornseweg in Arnhem doodgeschoten. Een 33-jarige vriendin die aanwezig was overleefde de liquidatie op wonderbaarlijke wijze.



Arisoy, die na zijn gevangenisstraf in Duitsland is gaan wonen, sprak met journalisten van de KRO-NCRV. Zij zochten hem op voor een documentaireserie over de Arnhemse roofmoord.



De politie voerde hem met daderinformatie en dwong onder druk een bekentenis af, stelt Arisoy. Hij heeft daar veel spijt van. ,,Ik denk altijd aan de andere vrienden. Waarom? Omdat ze onschuldig schuld krijgen. De echte dader loopt al 20 jaar rond. Ik wil de anderen en mezelf hun eer teruggeven.”