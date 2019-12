Vincent T. uit Doornenburg blijft in cel voor voorbereiden terroristische aanslag

Gault&Millau: Chef-kok Zoë Lensen uit Rhenen is verrassing van het jaar

16:07 AMSTERDAM/RHENEN - Zoë Lensen, chef-kok en eigenaar van restaurant Sal do Mar in Rhenen, is door restaurantgids Gault&Millau uitgeroepen tot Verrassing van het Jaar. Het beste Groentegerecht van het Jaar is gemaakt door Emile van der Staak van De Nieuwe Winkel in Nijmegen. Zijn restaurant is ook de hoogste nieuwe binnenkomer.