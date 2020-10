Vind jij ‘em? Arnhemse Visbroertjes verstoppen echte zwarte parels in oesters want ‘tijd voor een glimlach’

Mijn dierbare Herrie (83) heeft de handteke­ning van generaal Foulkes: 'Dit is heel bijzonder’

26 oktober ARNHEM - Arnhemmer Herrie Hupkes, 83 jaar, heeft in zijn vitrinekastje allerlei spullen. Tussen antieke brilletjes, enkele kleine weegschalen om goud te wegen en een brief van zijn overgrootvader uit 1800 ligt ook een vodje papier. Met wat krabbels en een handtekening. Voor Hupkes is dat het meest bijzondere.