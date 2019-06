Vingerafdrukken op tape nekken verdachte in oude zaak: vier jaar cel voor Arnhemse overvaller

Rose’s op Rijnkade in Arnhem krijgt navolging met Rose's Next Door

14:07 ARNHEM - Rose’s Lounge op de Rijnkade, dat is omgebouwd tot Foodhall Arnhem, heeft navolging gekregen in een nieuwe horecazaak: Rose's Next Door. ,,We hebben onze nieuwe zaak grotendeels ingericht met veel meubilair dat uit het oude, voormalige Rose's komt”, vertelt Ersoy Saglam, die samen met zijn compagnon Coskun Kaya uitbater is van het nieuwe restaurant.