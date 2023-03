Vintage-alert! Presikhaaf heeft nieuwe pop-upwinkel met tweedehands spullen

indebuurt.nlBen jij een koopjesjager en weet jij pareltjes te vinden tussen rekken vol tweedehands kleding en accessoires? Dan kun je vanaf nu je hart ophalen. In winkelcentrum Presikhaaf zit per 18 februari 2023 een nieuwe pop-upwinkel voor tweedehands spulletjes.

In de zaak verkopen inwoners van Arnhem en omstreken kleding, babyspulletjes, meubels en accessoires die ze zelf niet meer gebruiken voor een zacht prijsje. Het idee erachter is dat vintage en gebruikte items een tweede leven krijgen en niet hoeven worden weggegooid. Daarom mag iedereen die dat wil één dag gebruik maken van een ruimte in Presikhaaf om tweedehands spulletjes te verkopen.

Elke dag andere items

Die ruimte heeft de naam The Closet Sale en dat is niet voor niets. De items die er te koop zijn, zijn vooral gebruikte kleding en accessoires uit de kast van de verkoper. Omdat er elke dag iemand anders in de winkel staat, verandert het assortiment óók elke dag. Eigenlijk is de zaak een soort voortdurende vlooienmarkt, maar dan in een winkelpand.

Volledig scherm Het interieur van de winkel © Wereldhave

The Closet Sale

Je vindt de pop-up aan de Hanzestraat 339 in Presikhaaf. De winkel heeft dezelfde openingstijden als het winkelcentrum en is de tweede vestiging van The Closet Sale in Arnhem. De eerste opende in januari in Kronenburg. Wil je zelf verkoper zijn voor een dag en spullen die je niet meer gebruikt een tweede leven geven? Voor 25,00 euro kun je de ruimte eenmalig een dag huren inclusief kledingrekken, kapstokken, spiegels, decoratie en een toonbank.

