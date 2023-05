‘Vis als geheim teken voor Jezus’ siert Parkstraatkerk in Arnhem als alternatief voor rommelige graffiti

‘Waarom geef je jong kind scherm in de hand?’ Pedagoge geeft haar ongezouten mening, en dat levert een bak kritiek op

In de stad met haar zoon telde Anne-Marie Stevens uit Oosterhout er een handvol: peuters die in hun buggy op een schermpje zaten te kijken. De pedagogisch specialist schreef op internet over haar verbazing en ergernis over deze opvoedmethode: ‘Ik kan het niet subtieler zeggen...sorry’. Ze lokte er een heftig opvoeddebat mee uit, want waar bemoeit ze zich mee?