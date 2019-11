Vitens leidt water om na leidingbreuk in Arnhem; toevoer weer hersteld

Video Lavalu ‘viert Arnhem’ met videoclip in Steen­straat voor single ‘Midair’

14:06 ARNHEM - Rocco Ostermann, Jesse Laport, Anwar Manlasadoon, Ruben ‘Chi’ Verhoeven, Tim Lenders, Cassandra Onck, Mirjam Moczko. Ze stonden op een zaterdagochtend in september in alle vroegte in de Steenstraat in Arnhem voor een optreden in de videoclip voor ‘Midair’, de nieuwe single van Lavalu.