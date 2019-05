Vitesse bewijst eer aan strijders met seizoenkaart in Airborne-kleuren

Niet alleen heeft de kaart de kleuren van de eerste Britse luchtlandingsdivisie die in september 1944 probeerde de Rijnbrug bij Arnhem in te nemen, op de pas is een afbeelding te zien van de John Frostbrug en van een vliegtuig dat para’s dropt. Verder staat het Pegasus-logo van de Airbornes erop, het logo van Vitesse en de cijfers ‘75' onder een parachute.



Vitesse zal komend seizoen meer gaan werken met het ontwerp, laat de club weten. Op diverse manieren zal aandacht worden besteed aan de 75e herdenking van de Slag om Arnhem. Zo zullen de Arnhemmers net als in het verleden is gebeurd, het seizoen in een uit-tenue in Airborne-kleuren gaan spelen.