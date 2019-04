Vitesse en OranjeLeeuwinnen spelen in een vol GelreDome

Voor het oefenduel dat de OranjeLeeuwinnen vrijdagavond in Arnhem spelen tegen Mexico zijn volgens het verkoopsysteem van voetbalbond KNVB nog een kleine duizend kaarten beschikbaar. Zijn na de voorverkoop nog tickets verkrijgbaar, dan zullen op de wedstrijddag de stadionkassa’s worden geopend, kondigde de KNVB eerder al aan.



Voor Vitesse-PSV is inmiddels geen kaart meer te koop. Donderdagmiddag gingen de laatste over de toonbank. Via zakelijke relaties zijn alleen nog toegangsbewijzen beschikbaar voor businessplekken, zegt een woordvoerder van de club. Het is voor het eerst in vijf jaar dat de Arnhemse club een vol stadion trekt. In april 2014 lukte dat voor de thuiswedstrijd tegen Ajax, destijds regerend landskampioen, net als PSV nu.