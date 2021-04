Vitesse-fans houden alvast een feestje in Sonsbeekpark in aanloop naar bekerfinale

bekerfinale KNVB-be­ker is zaligma­kend voor een club als Vitesse: ‘Europees voetbal is voor elke club een goudmijn’

17 april Vitesse staat in de bekerfinale van Nederland. De ‘Dennenappel’ is alles voor de club uit Arnhem. Een warenhuis vol geld en een sportieve goudmijn. De stad staat in vuur en vlam.