Vitesse houdt ondanks coronacrisis sponsors vast

Helena en Jan waren bijna dakloos, maar werden op het nippertje gered: ‘Ik rook weer als een ketter door de stress’

26 augustus Het scheelde een haartje of Jan (64) en Helena (61) van de Kamp waren dakloos. Het echtpaar, woonachtig aan de Overhagenstraat in de Arnhemse wijk Over het Lange Water, zou donderdag vanwege een huurschuld om klokslag 09.00 uur ’s ochtends uit huis worden gezet. Een pleidooi van wethouder van Volkshuisvesting Ronald Paping heeft dat voorkomen.