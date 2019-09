Alexander Büttner speelt inmiddels niet meer bij Vitesse. Hij zegt: ,,Ik kan me niet herinneren dat ik het café ben uitgezet. Of dat zich zo’n situatie voor zou hebben gedaan. Het is sowieso lang geleden dat ik ben uitgegaan in Arnhem. Ik hou me liever afzijdig als het gaat om dit soort opstootjes, ik leef voor het voetbal. Dat ik hiervan beschuldigd word, komt voor mij uit de lucht vallen.’’



Theo Janssen is tegenwoordig trainer van Vitesse onder 19. Een woordvoerder van Vitesse zegt na ruggenspraak met de jeugdtrainer geen commentaar te kunnen geven op het gedrag van Janssen bij The Cavern en spreekt van een privé-kwestie. Voorzitter Liesbeth de Zoete van de ondernemersvereniging Korenmarkt zegt niet te weten of meer Vitesse-spelers een verbod hebben om in cafés op de Korenmarkt te komen.