Vitesse-icoon Theo Janssen over zijn biertje Dikke Prins: ‘Ik lust ’m wel’

Het recept dat brouwmeester Sophia Franx voor het ‘sterk blond’ heeft ontwikkeld, is gebaseerd op twee andere favoriete bieren van hem.



Kaboutertjes

,,Theo vindt ons tripel blond Jetser erg lekker en het Belgische biertje met de kaboutertjes ook’’, zegt Joris Kok van Durs. ,,Als je die smaken een beetje combineert, kom je tot het sterk blond dat we nu gaan brouwen.’’



Hij vertelt dat er al contact met Vitesse-boegbeeld Janssen is sinds de opening van de brouwerij acht maanden geleden. ,,We hebben Theo daarvoor uitgenodigd, maar toen had hij helaas al iets anders.’’