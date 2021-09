Vitesse onderzoekt knokpartijen op tribune; fan Frank schrijft boze brief over schelden met ziektes, blowen, racisme...

Bridge to Liberation: geen openlucht­spek­ta­kel, maar tv-show met hapering

18 september ARNHEM - Geen 20.000 man op de Rijnkade, maar 750 bezoekers verspreid over vijf plekken in Arnhem. Corona wierp net als vorig jaar ook vrijdagavond een schaduw over het multimediaspektakel Bridge to Liberation.