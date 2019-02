Vitesse opent in GelreDome twee skyboxen speciaal voor jonge supporters

In die laatste kan de jeugd zich op de Playstation uitleven met voetbalspel FIFA, in de Kids Loge staan bijvoorbeeld een glijbaan en een tafelvoetbalspel. De loges werden officieel geopend voorafgaand aan de wedstrijd Vitesse-Willem II, in het bijzijn van onder anderen Paski Rokus, de zogenoemde eSporter van Vitesse. Hij verdedigt de clubkleuren in de E-Divisie.