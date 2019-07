Vitesse sluit ‘revolutionaire deal’: Openluchtmuseum en Burgers’ Zoo betalen met toegangskaarten

Teus Eenkhoorn, directeur van het Nederlands Openluchtmuseum, zegt dat zijn museum een akkoord heeft gesloten met Vitesse over het ter beschikking stellen van toegangskaarten à 19,50 euro per stuk. Eenkhoorn: ,,Het is aan Vitesse wat ze daarmee wil doen, weggeven of verkopen. In ieder geval vertegenwoordigen die kaarten een bepaalde waarde.”



Hoeveel toegangskaarten Vitesse zijn toegezegd, houdt Eenkhoorn voor zich. En hoe de Arnhemse club ze precies ten gelde gaat maken, is nog onduidelijk. Olivier Smit, commercieel directeur van Vitesse: ,,Wij hebben daar een plan voor. In ieder geval is het zo dat het beschikbaar stellen van toegangskaarten voor het museum misschien geen cash out is, maar voor ons wel cash in. We hebben echt een goede deal gesloten, ook omdat we nu met twee Arnhemse partijen in zee gaan. Andere partijen hebben meer geld geboden, maar met Burgers’ Zoo en het Openluchtmuseum bouwen we een mooie strategische samenwerking op.”



Van den Wall Bake werkt sinds 1974 in sportsponsoring en geldt als autoriteit op dit terrein. Hij zegt dat uit deze deal blijkt dat sponsors volwassen aan het worden zijn. ,,Ze kopen niet alleen zichtbaarheid op het shirt, zij willen ook werken aan hun eigen businessdeal. Dat maakt deze deal revolutionair. Een museum heeft niet de marketingkanalen die een voetbalclub wel heeft. Ze boren zo nieuwe routes aan naar een nieuw publiek. Ik ben ervan overtuigd dat Vitesse een goed plan heeft hoe hier geld aan te verdienen.”