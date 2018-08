Vitesse start competitie met 10.000 seizoenkaarthouders

Vitesse is daarmee zeer tevreden, geeft een woordvoerder aan. De club noteerde begin vorig seizoen een stijging van zo'n 1.000 abonnementhouders , die voor een groot deel werd toegeschreven aan het succes in het seizoen 2016/2017.

..De toeschouwersaantallen in de eredivisie staan onder druk", weet een clubwoordvoerder. ,,Het is mooi dat wij dit niveau kunnen vasthouden." Vitesse had vorig seizoen gemiddeld 16.062 mensen op de tribune in GelreDome, meer dan de 15.907 in het seizoen 2016/2017. De voetbal jaargang daarvoor was het toeschouwersgemiddelde 17.003.