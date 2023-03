Vitesse-supporter en muziekfanaat Rob heeft al 25 jaar droombaan bij GelreDome: ‘Arbeidscontract ondertekend door Karel Aalbers’

Update De maat is vol voor aanhang Vitesse, onrust over stadioncri­sis neemt toe: ‘Genoeg is genoeg!’

‘Genoeg is genoeg!’ Dat is de kop van een fel statement dat het bestuur van de Supportersvereniging Vitesse woensdagavond naar buiten bracht over de problemen die de club heeft met het gebruik van stadion GelreDome. ‘Ga met elkaar aan tafel, zet ego’s aan de kant en los het op!’, is de oproep.