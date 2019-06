Vitesse-supporters niet vervolgd voor zingen anti-semitische leuzen bij duel met Ajax

Op beelden van supporters op de Zuid-Tribune van GelreDome waren acht mannen herkend.



Ook na uitgebreid onderzoek van de video kon justitie echter niet vast stellen dat zij de gewraakte liederen hebben gezongen, zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM). ,,Zij hebben inmiddels een brief ontvangen waarin wij duidelijk maken dat de zaak is geseponeerd.”



Vitesse legde zelf zes stadionverboden op naar aanleiding van de anti-Joodse liederen, gericht tegen de aanhang van Ajax, die zichzelf als Joden afficheert.



Wat daarmee gebeurt nu justitie niet tot vervolging over gaat, is nog niet duidelijk. ,,We gaan eerst in gesprek met de autoriteiten en betrokkenen voordat we daar iets over zeggen”, aldus een woordvoerder van de club.