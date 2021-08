Vitesse-supporters niet welkom in Brussel: grote politiemacht en massale controle rondom stadion

De wedstrijd tussen Anderlecht en Vitesse zal vanavond om 8 uur gespeeld worden in het Lotto Park in Brussel. Omdat van de Europese voetbalbond UEFA geen uitsupporters aanwezig mogen zijn bij wedstrijden in de voorrondes van de internationale clubtoernooien, zijn Vitesse-supporters niet welkom in het stadion van Anderlecht. Rondom het stadion is veel politie aanwezig. De sfeer is er gespannen.