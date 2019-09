Vitesse veilt gedragen en gesigneerde Airborneshirts

Sloetski pleit Bazoer vrij na ‘hoofdtrap’ op Diemers bij Vitesse tegen Fortuna

10:46 ARNHEM - Leonid Sloetski ziet in de ‘trap’ van Riechedly Bazoer op het hoofd van Mark Diemers geen opzet, laat staan een rode kaart. De coach van Vitesse gelooft niet in opzet van de spelmaker in het duel met Fortuna Sittard, zaterdagavond.