Vitesse verkoopt in vier dagen meer dan 10.000 kaarten voor bekerduel met Ajax

Enige hoofdprijs

,,Het is mooi om te zien hoe de wedstrijd tegen Ajax leeft”, zegt hij. Niet eerder dit seizoen gingen losse wedstrijdkaarten voor Vitesse zo snel in zo groten getale over de toonbank.



Seizoenkaarthouders kunnen ook kaarten bijbestellen. De club vraagt hen wel op te letten wie ze meenemen naar GelreDome: ,,We willen er een geel-zwart feestje van maken.”



De KNVB-beker is de enige hoofdprijs die Vitesse won, sinds de oprichting in 1892. In 2017, het jaar dat de club het 125-jarig bestaan vierde, werd in De Kuip AZ met 2-0 verslagen in de finale. Spits Ricky van Wolfswinkel was die wedstrijd met 2 goals de grote man aan Vitesse-zijde.