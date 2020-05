Vitesse verliest kort geding en moet volle pond blijven betalen voor GelreDome

Video/Update GelreDome overrom­peld door ‘bizar succes’ op eerste dag aardbei­endri­ve-in

14:23 ARNHEM - Heel rustigjes opstarten, kijken of alles een beetje werkt zoals het is bedacht. Dat was de verwachting voor donderdag, de openingsgdag van de aardbeiendrive-in in GelreDome. Maar er kwamen meer dan drie keer zoveel mensen als verwacht.